Залужный резко высказался о ядерной угрозе РФ: "Ну что нам, сдаваться?"

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявляет, что ядерные угрозы Кремля не останавливают его на пути освобождения украинских территорий от российских оккупационных войск.

Об этом Залужный рассказал в интервью The Washington Post.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведка располагает информацией о подготовке РФ теракта на захваченной Запорожской АЭС, что во временно оккупированном Энергодаре. И это один из самых плохих сценариев, который должен учитывать Залужный. Впрочем, главнокомандующий говорит, что эти угрозы его не останавливают.

Валерий Залужный резко ответил на угрозы российского президента-диктатора Владимира Путина.

"Меня это совсем не останавливает . Мы делаем свою работу. Все эти сигналы почему-то поступают извне: "Бойтесь ядерного удара". Ну что нам, сдаваться?", — подчеркнул украинский главнокомандующий.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что риск подрыва российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции есть. По словам советника главы ОП, о возможном теракте РФ нужно говорить, "чтобы партнеры искали попытки, как повлиять на эту ситуацию".

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