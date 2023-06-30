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Залужный резко высказался о ядерной угрозе РФ: "Ну что нам, сдаваться?"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Залужный резко высказался о ядерной угрозе РФ: "Ну что нам, сдаваться?"

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. / Фото: Associated Press

Главнокомандующий прокомментировал ядерные угрозы Кремлю.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявляет, что ядерные угрозы Кремля не останавливают его на пути освобождения украинских территорий от российских оккупационных войск.

Об этом Залужный рассказал в интервью The Washington Post.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведка располагает информацией о подготовке РФ теракта на захваченной Запорожской АЭС, что во временно оккупированном Энергодаре. И это один из самых плохих сценариев, который должен учитывать Залужный. Впрочем, главнокомандующий говорит, что эти угрозы его не останавливают.

Валерий Залужный резко ответил на угрозы российского президента-диктатора Владимира Путина.

"Меня это совсем не останавливает . Мы делаем свою работу. Все эти сигналы почему-то поступают извне: "Бойтесь ядерного удара". Ну что нам, сдаваться?", — подчеркнул украинский главнокомандующий.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что риск подрыва российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции есть. По словам советника главы ОП, о возможном теракте РФ нужно говорить, "чтобы партнеры искали попытки, как повлиять на эту ситуацию".

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Дата публикации
Просмотры
2708
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