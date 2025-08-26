Залужный сделал важное заявление о "культе войны" в школах

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный — посол Украины в Великобритании / © Associated Press

Реклама

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает, что война должна остаться «культом» для будущих поколений, а в школах вместо устаревших предметов нужно изучать подвиги защитников государства.

Об этом бывший главнокомандующий ВСУ рассказал в подкасте «Що там з НУШ».

Залужный отметил, что культ защитников Украины должен перенестись в школьный предмет о защите Отечества.

Реклама

«Даст бог и силы Украины хватит, и эта война завершится. Но эта война должна остаться культом для будущих поколений. Этот культ защитников должен перенестись и в предмет защиты Отечества. У нас столько опыта, сколько во всем мире нет. Нам главное будет определить цель: что мы хотим получить от детей через 10 лет. И найти менеджеров, которые разложат это по полкам», — высказался посол.

Он также поделился, что около 25 лет изучал предмет с названием «Гуманитарная подготовка», который не менялся все эти годы. Залужный предложил, как можно было бы изменить этот предмет.

«Я бы ее заменил, не знаю, на подвиг „Азова“. Подвиг защитников Волновахи. В военно-патриотическом воспитании это очень важно — знать, что кто-то уже это делал. И последствия того, что он делал, вот они какие», — объяснил экс-главком ВСУ.

Он отметил, что советская пропаганда действовала очень правильно для себя.

Реклама

Залужный также рассказал, что когда-то у него был спор со специалистами из НАТО. Он отмечал, что для украинских военных, «которые выросли на этой территории, очень важно знать, что в этом здании учился именно тот (деятель — ред.), который совершил вот это. А если еще и в классе висит бирка „он был в этом классе“.

Напомним, Министерство образования и науки трансформирует школьную программу: с 2027 года предмет «Защита Украины» станет обязательным для старшеклассников. Школьники будут изучать домедицинскую помощь, управление беспилотниками, цифровую безопасность и другие практические навыки. По словам главы МОН Оксена Лисового, цель — подготовить учеников к современным вызовам.