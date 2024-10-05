Залужный сделал заявление о снижении призывного возраста в Украине

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами, а сейчас посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что не поддерживает мобилизацию молодежи 18-25 лет.

Такое мнение он высказал в ходе встречи с украинскими студентами в Лондоне, сообщают "Буквы".

"Я почему всегда протестовал, чтобы мобилизация не заходила на людей ниже 25 лет, когда был в должности главнокомандующего. Потому что нам нужна Украина и через 20 лет, и через 30 лет. А она вот – ей сейчас 18 лет. Это совсем другие люди, которые спасут эту страну", — подчеркнул Залужный.

По его словам, категорию 18-25 лет нужно максимально беречь. Ведь Украину способна спасти только молодежь.

"Если страна дойдет до такого барьера, когда будет угроза существованию государства как такового, его могут спасти только молодые люди в возрасте 18-25 лет, потому что это совершенно другие люди", — говорит эксголовнокомандующий ВСУ.

Напомним, 18 мая 2024 вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета". Документ предусматривает много изменений, в том числе снижение призывного возраста от 27 до 25 лет.

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