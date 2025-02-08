Залужный сделал заявление в годовщину своего увольнения с должности холокома ВСУ

Залужный считает, что 2025 год будет еще труднее для украинцев, чем предыдущий.
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сделал заявление в годовщину своего увольнения с должности главнокомандующего ВСУ.
Об этом он написал в Telegram.
В частности, он поблагодарил семью и друзей за поддержку, а также Вооруженные силы Украины, за то, что закалили.
"Я не изменился и не сломался. Это мое самое главное достижение этого тяжелого года. И так, я согласен, следующий (очевидно, речь идет о 2025 году – Ред.) будет еще тяжелее. Но… нам все тоже не стыдно", – пишет Залужный.
Напомним, 8 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ генерала Александра Сырского, уволив предыдущего главкома Валерия Залужного.
8 марта президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании.
8 мая Зеленский уволил Залужного с военной службы по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды. Соответствующий указ появился на сайте президента.
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