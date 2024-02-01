Залужный сказал, что имеет решающее значение для победы в войне

Главнокомандующий поделился своим видением важных изменений к подходам ведения войны. В этом контексте технологии обладают несомненным преимуществом по сравнению с традицией.

Об этом в интервью CNN сказал генерал Валерий Залужный.

"Чтобы победить противника, мы должны быть мобильнее в тактике и средствах. Использовать наш уникальный опыт ведения боевых действий и искать новые способности и пути получения преимущества", – сказал он.

По мнению Залужного, технологии позволяют увеличить количество бесконтактных боевых действий. Как следствие, мы получим поразительное уменьшение уровня потерь.

"Уверен, что будущее – по новейшим технологиям, благодаря которым Вооруженные Силы Украины смогут проводить эффективные операции. Это то, над чем мы в Генеральном штабе длительное время работаем, чтобы коренным образом изменить стратегические подходы, саму философию подготовки и принятия военно-политических решений", – отметил главнокомандующий ВСУ.

Ранее в CNN сообщили, что главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного вызвали на встречу в офисе президента в понедельник и сообщили, что его увольняют.

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