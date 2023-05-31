Залужный сообщил о разговоре с генералом США Милли: о чем шла речь

Главнокомандующий рассказал о ситуации на передовой, дальнейших планах Вооруженных Сил по освобождению украинской территории и возможных действиях противника.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил по телефону с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Об этом Залужный сообщил 31 мая.
Главнокомандующий рассказал о ситуации на передовой, дальнейших планах Вооруженных Сил по освобождению украинской территории и возможных действиях противника.
По информации Залужного, уделили внимание поставке вооружения, военной техники и боеприпасов. Среди приоритетных потребностей – дальнобойные снаряды.
"Проинформировал о массированных вражеских атаках крылатыми и баллистическими ракетами, ударными беспилотниками и управляемыми авиабомбами. Важно работать над усилением противовоздушной обороны Украины за счет дополнительных систем и истребителей F-16", — отметил Залужный.
Напомним, в преддверии Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Там о ситуации на фронте докладывали: Залужный, Сырский и Тарнавский.
"Об общей оперативной ситуации и по отдельным направлениям", — отметил президент.
Также ранее российское Министерство внутренних дел объявило в розыск командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.
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