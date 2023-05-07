Залужный сообщил о визите генинспектора Бундесвера Бройера: на чем акцентировал Главнокомандующий ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал визит генерального инспектора Бундесвера генерала Карстена Бройера.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

" Был рад приветствовать на этой неделе в Украине с официальным визитом Генерального инспектора Бундесвера генерала Карстена Бройера. Провели конструктивный разговор. Описал ситуацию, которая сложилась на фронте и рассказал о подготовке Сил безопасности и обороны к предстоящим действиям по освобождению нашей территории", — отметил Залужный.

Залужный выразил благодарность за уже оказанную Германией военную помощь: зенитные ракетные комплексы IRIS-T, зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard, танки Leopard и другое вооружение.

"Выразил надежду, что в будущем все наши партнеры примут верное решение и Украина получит самолеты F-16", — добавил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ и генерал Бройер акцентировали внимание на важности продолжать поддерживать Украину и дальше, договорились быть на связи и делать все возможное для усиления нашей обороноспособности.

Накануне Залужный поблагодарил США за очередной пакет военной помощи Украине, о котором накануне объявили в Пентагоне и провел переговоры с командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи.

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