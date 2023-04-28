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Залужный сообщил, сколько ракет и дронов сбили силы ПВО во время ночной атаки

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Залужный сообщил, сколько ракет и дронов сбили силы ПВО во время ночной атаки

В ночь на 28 апреля Украина оказалась под массированным ракетным обстрелом. / Фото: Associated Press

Оккупанты атаковали Украину с бомбардировщиков Ту-95.

Ночью 28 апреля подразделения сил ПВО уничтожили 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два беспилотника оперативно-тактического уровня.

Об этом в Telegram-канале сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

"Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожены 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня", — говорится в сообщении.

Вражеские цели уничтожены в зонах ответственности воздушного командования "Центр", воздушного командования "Восток" и воздушного командования "Юг".

По словам Залужного, оккупанты совершили массированную ракетную атаку около 04:00. Российские войска атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.

Напомним, в ночь на пятницу, 28 апреля, захватчики совершили очередную массированную атаку территории Украины. Около 03:00 утра по Украине начала распространяться воздушная тревога. ТСН.ua собрал в один материал все подробности ночного террора армии РФ.

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Дата публикации
Просмотры
9090
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