Залужный, Сырский и Тарнавский доложили Зеленскому о ситуации на фронте – подробности

Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Главное – сроки, и на них есть ответы

Глава государства Владимир Зеленский собрал Ставку. В частности, военное руководство страны обсудило общую оперативную ситуацию на передовой, а также комплектование новых наступательных бригад и обеспечение быстрой логистики.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 мая провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

"Важны вопросы. Важные решения. Главное – сроки. А самое главное – относительно сроков есть ответы", – сообщил Зеленский.

Прежде всего, по словам президента, обсудили ситуацию на фронте.

"Докладывали: Залужный, Сырский, Тарнавский. Об общей оперативной ситуации и по отдельным направлениям", — отметил президент.

Также во время Ставки речь шла о комплектовании новых наступательных бригад и обеспечении быстрой логистики. Докладывали из Минобороны, Мининфраструктуры и Минстратегпрома.

"Вопрос третий: новые контракты на поставку дополнительных ракет, дополнительные средства противовоздушной обороны, анализ работы ПВО за последние дни, оценка нанесенного ущерба. По всем пунктам приняты соответствующие решения", — добавил Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский после Ставки анонсировал новую концепцию развития ВВС. Он также добавил, что Украина уже приступила к работе над концепцией развития своей авиации "с учетом перехода на новые типы самолетов".

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