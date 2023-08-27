Залужный тайно встречался с командованием НАТО: Подоляк раскрыл детали

Залужный ежедневно активно общается с представителями Министерств обороны или Генштабов западных партнеров.
У главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного часто есть секретные заседания с командованием НАТО. До недавнего времени эта информация от СМИ скрывалась.
Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.
Он подчеркнул, что Залужный ежедневно активно общается с представителями Министерств обороны или Генштабов западных партнеров.
Подоляк пояснил, что на таких совещаниях главнокомандующий рассказывает партнерам о тактике и стратегии ВСУ, а также о тактике российской армии и сообщает, что Украина еще нужна для успешного продвижения на фронте.
"Эти консультации постоянно продолжаются. Тем более, они идут с нашими партнерами из США и Великобритании", — подчеркнул советник.
Добавим, что 26 августа издание The Guardian сообщило, что командование НАТО провело секретное совещание с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным на границе Польши.
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