Залужный удивил публикацией архивного фото в соцсети

Публикация на Facebook за час собрала более 20 тысяч "лайков".

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, которого 9 мая президент Зеленский назначил послом Украины в Великобритании, опубликовал в соцсети архивное фото с того времени, когда он только начинал свою военную карьеру.

Публикация на Facebook всего за час собрала более 20 тысяч "лайков", более полутысячи распространений и более ста комментариев.

Валерий Залужный в начале и конце военной карьеры / Фото: Facebook Валерія Залужного

Пользователи соцсети с восторгом вспоминают "железного генерала" и желают ему успехов уже на гражданской службе.

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Как известно из официальной биографии экс-главкома ВСУ, в начале 1990-х годов Валерий Залужный поступил на общевоенный факультет Одесского института Сухопутных войск.

В 1997 году он с отличием окончил обучение в институте, после чего прошел все ступени военной службы: командир взвода, командир учебного взвода, командир боевого взвода, командир роты, командир роты курсантов, командир батальона.

Напомним, посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис встретился с Валерием Залужным и поздравил его с назначением послом Украины в Соединенном Королевстве.

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