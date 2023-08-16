Залужный встретился с американским генералом Каволи и британским адмиралом Радакином: о чем шла речь

Обсуждали потребности военных подразделений, а также отдельно дроны.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предоставил подробности встречи с американскими и британскими партнерами в расширенном формате.

Об этом Валерий Залужный сообщил в официальном Телеграмм-канале.

Вместе с ним во время встречи, в частности, присутствовали начальник Генштаба генерал Шаптала, командующий ВМС адмирал Неижпапа, начальник ГУР МО генерал Буданов.

Говорили с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Каволи, начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Радакином и представителями делегаций партнеров.

"Сотрудничество в военной сфере — ключевая тема, которую обсуждали. Рассказал об обстановке на фронте, о ходе наших наступательных и оборонных операций. Ознакомил с планами Вооруженных Сил на ближайшее время и в более отдаленной перспективе. Обсудили возможные действия противника", — отметил Залужный.

По его словам, украинская и зарубежная стороны отдельно остановились на нуждах военных подразделений: боеприпасы, вооружение, средства ПВО, РЭБ, устройства для дистанционного разминирования – это то, что необходимо.

"Еще один очень важный вопрос — это дроны. Противодействие вражеским беспилотникам и наращивание собственных возможностей. Договорились с партнерами сосредоточить работу в этом направлении. Также обсудили возможности усиления защиты объектов критической инфраструктуры от вражеских воздушных атак", — добавил он.

Добавим, что на днях в Киев приехал начальник Штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин. Главнокомандующий ВСУ ознакомил партнера с ситуацией на фронте.

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