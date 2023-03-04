Залужный встретился с канадским коллегой: обсудили вооружение и боеприпасы для Украины

В субботу, 4 марта, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с начальником Штаба обороны ВС Канады Уэйном Эйром.

Об этом Залужный сообщил в своем Telegram.

"Рад приветствовать в Украине начальника Штаба обороны Вооруженных Сил Канады генерала Уэйна Эйра. Имели откровенный разговор. Подробно проинформировал коллегу по оперативной ситуации на фронте. Особое внимание обратил на Восточное направление", — рассказал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ со своим канадским коллегой также обсудили поставки военной помощи Украине, в том числе вооружения и боеприпасы.

"Украина и Канада будут и дальше развивать сотрудничество в сфере безопасности и обороны. Благодарен генералу Эйру, правительству и всему канадскому народу за последовательную и четкую поддержку нашего государства", — добавил Залужный.

Напомним, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна передаст Украине еще четыре танка Leopard. Таким образом они удвоят свой вклад в международную "танковую коалицию".

Танк "Leopard 2" из Канады уже близится к Украине

Читайте также: