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Залужный встретился с канадским коллегой: обсудили вооружение и боеприпасы для Украины

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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Залужный встретился с канадским коллегой: обсудили вооружение и боеприпасы для Украины

Фото: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 4 марта встретился с канадским коллегой Уэйном Эйром.

В субботу, 4 марта, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с начальником Штаба обороны ВС Канады Уэйном Эйром.

Об этом Залужный сообщил в своем Telegram.

"Рад приветствовать в Украине начальника Штаба обороны Вооруженных Сил Канады генерала Уэйна Эйра. Имели откровенный разговор. Подробно проинформировал коллегу по оперативной ситуации на фронте. Особое внимание обратил на Восточное направление", — рассказал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ со своим канадским коллегой также обсудили поставки военной помощи Украине, в том числе вооружения и боеприпасы.

"Украина и Канада будут и дальше развивать сотрудничество в сфере безопасности и обороны. Благодарен генералу Эйру, правительству и всему канадскому народу за последовательную и четкую поддержку нашего государства", — добавил Залужный.

Напомним, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна передаст Украине еще четыре танка Leopard. Таким образом они удвоят свой вклад в международную "танковую коалицию".

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