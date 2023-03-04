Залужный встретился с канадским коллегой: обсудили вооружение и боеприпасы для Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 4 марта встретился с канадским коллегой Уэйном Эйром.
В субботу, 4 марта, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с начальником Штаба обороны ВС Канады Уэйном Эйром.
Об этом Залужный сообщил в своем Telegram.
"Рад приветствовать в Украине начальника Штаба обороны Вооруженных Сил Канады генерала Уэйна Эйра. Имели откровенный разговор. Подробно проинформировал коллегу по оперативной ситуации на фронте. Особое внимание обратил на Восточное направление", — рассказал Залужный.
Главнокомандующий ВСУ со своим канадским коллегой также обсудили поставки военной помощи Украине, в том числе вооружения и боеприпасы.
"Украина и Канада будут и дальше развивать сотрудничество в сфере безопасности и обороны. Благодарен генералу Эйру, правительству и всему канадскому народу за последовательную и четкую поддержку нашего государства", — добавил Залужный.
Напомним, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна передаст Украине еще четыре танка Leopard. Таким образом они удвоят свой вклад в международную "танковую коалицию".
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