Залужный встретился с коллегами из США, Британии и Польши: говорили об оружии и фронте

Генерал подчеркнул, что сверхважными остаются вопросы усиления ПВО Украины и предоставления дальнобойного оружия.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что провел 7 марта очень важную встречу для Украины, на которой была обсуждена ситуация на фронте и помощь армии.

Об этом он написал в Сети.

"Был рад видеть своих друзей-коллег", — заметил Залужный.

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Речь идет о верховном главнокомандующем Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе – командующем ВС США в Европе генерале ВС ВС США Кристофере Каволи; начальнике Штаба обороны Великобритании адмирале сэре Тони Радакине; начальнике Генштаба ВС Польши генерале Раймунде Анджейчаке; командующем Группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенанте Антонио А. Агуто.

"Благодарен им за очень содержательный и прямой разговор. Первоочередно, проинформировал о ситуации на поле боя. Наиболее подробно остановился на Восточном направлении. В частности, о ходе событий в Бахмуте", — говорится в сообщении главнокомандующего ВСУ.

Он отметил, что не менее тщательно с коллегами обсудили поставки военной помощи – вооружения и боеприпасы. Залужный подчеркнул, что вопросы усиления противовоздушной обороны, предоставления дальнобойного оружия остаются очень важными.

"Продолжили диалог относительно подготовки украинских военных. Договорились и дальше совместно работать в этих и других важных направлениях", — резюмировал украинский генерал.

Напомним, министр обороны Алексей Резников просит, чтобы страны-члены ЕС поставляли в Украину по 250 тыс. артснарядов в месяц. Это поможет уменьшить острый дефицит, ограничивающий продвижение украинских войск на фронте.

По данным западных СМИ, Украина просит у США передать ей кассетные боеприпасы. В частности, речь идет о бомбе воздушного базирования МК-20, которую ВСУ хотят использовать для сброса с дронов.

Добавим, как сообщил глава ВВС США в Европе Джеймс Гекер, Украина получила в иссокоточные авиабомбы JDAM-ER и уже применяет их против российских войск.

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