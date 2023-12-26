Залужный заявил, что недоволен работой ТЦК в Украине

Залужный недоволен работой ТЦК. По его словам, если бы военкоматы успешно выполняли свою работу, вопросов об изменениях в процедуре мобилизации вообще не было бы.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что недоволен нынешней работой территориальных центров комплектования (ТЦК).

Об этом он сказал 26 декабря в эфире телемарафона.

"Что касается территориальных центров комплектования, то на сегодня, честно говоря, работой их пока недоволен. Соответственно, если бы я был доволен, то мы бы сейчас не обсуждали вопрос этого законопроекта (о мобилизации — ред.)" — сказал Залужный.

Он добавил, что люди, работающие в ТЦК, – это отдельная специальность.

"Скажем так, за свои 30 лет службы единственное, где я не хотел бы служить, — это ТЦК. Необходимо иметь определенный набор знаний, навыков, умений, позволяющий руководителю ТЦК выполнять свои обязанности. Как снаружи, вне ТЦК, так и внутри этого организма", — сказал Залужный.

В то же время главнокомандующий отметил, что возможности приема личного состава в ТЦК не потеряли.

"Мы проследили, чтобы ключевые должности, непосредственно работающие над организацией процесса в ТЦК, остались и соответственно продолжили свою работу. Поэтому я думаю, что мы с этой задачей справимся. Что касается непосредственных руководителей — скажем так, работа идет дальше", — резюмировал Залужный.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 26 декабря в эфире телемарафона ответил на вопрос о новом законопроекте о мобилизации и военном учете в Украине. Он, в частности, прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского, что Генштабу ВСУ для успешного ведения боевых действий нужно мобилизовать еще 450-500 тысяч человек и вопрос о мобилизации лиц с инвалидностью. ТСН.ua собрал комментарии Главнокомандующего ВСУ.

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