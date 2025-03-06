Залужный заявил о критических потерях ВСУ в войне: подробности

На нынешнем этапе войны с Россией количество потерь украинской армии критическое. Ситуация не лучше и в стране агрессорцы.

Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный во время общения с сообществом Украинского католического университета.

По его словам, количество потерь "в этих условиях является критическим" для Украины. Впрочем, у россиян тако есть значительные потери.

"Посчитайте, что такое 50 тыс. из 5,5 млн человек, стоящих на учете. Результат равен нулю, потому что это критическая точка. Которую, мне кажется, мы вряд ли перейдем. А вместе с тем война то изменилась под влиянием двух факторов. Первый — это демография. Обращаю внимание: 50 тысяч убитых в Украине". .

Впрочем, говорит Залужный, даже Россия, обладающая демографией значительно лучше, но "для них тоже критическая масса по меньшей мере в 250 тысяч погибших".

"Это не значит, что они не могут пойти сетками половить (мужчин – Ред) отправить на фронт. Могут. Они даже могут их красиво строем повести на фронт, потому что это тирания. Они это могут сделать. Но будут ли они (эти солдаты – Ред.) воевать? Это другое дело" – подчеркнул бывший главком.

Напомним, украинский Генштаб назвал потери России по состоянию на 6 марта. В частности, за минувшие сутки ликвидировано еще 1140 военных.

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