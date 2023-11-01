Главнокомандующий ВСУ отметил, что возможности Украины по подготовке резервов на собственной территории ограничены.

Украина должна расширить категорию граждан, которые могут быть призваны обучение или мобилизацию.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал об этом во время интервью The Economist.

Среди пяти приоритетных задач украинской армии Залужный назвал наращивание резервов.

Есть 5 приоритетов для Украины, чтобы переломить ситуацию: преимущество в воздухе, улучшение РЭБ и контбатарейной борьбы, необходимы новые технологии противоминного прорыва и современное командование и управление.

"Мой пятый и последний приоритет — наращивать наши резервы. Россия не смогла использовать свое огромное преимущество в живой силе, потому что Владимир Путин озабочен тем, что общая мобилизация может спровоцировать политический кризис, и потому, что Россия не может научить и снарядить достаточно" людей", — отметил Залужный.

Однако возможности Украины для подготовки резервов на собственной территории, по словам Залужного, тоже ограничены.

"В нашем законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от своих обязанностей. Мы пытаемся решить эти проблемы. Вводим единый реестр призывников, должны расширить категорию граждан, которых могут призваны на учения или по мобилизации. Также мы вводим "боевую стажировку", предусматривающую размещение новомобилизованных в рядах опытных передовых подразделений для подготовки", — отметил он.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что не стоит недооценивать РФ. Враг понес большие потери, но он имеет преимущество в вооружении, технике, ракетах и боеприпасах в течение длительного времени.

"Ее оборонная промышленность наращивает производство, несмотря на беспрецедентные санкции. Наши партнеры по НАТО также резко наращивают свои производственные мощности. Но для этого нужен минимум год, а в некоторых случаях, например, в отношении самолетов и систем управления, — два", — заявил Залужный. .

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный довольно редко обращается к украинцам, однако 1 ноября он сделал важное заявление. Он также рассказал об ИПСО, что раз разгоняют кафиры.

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