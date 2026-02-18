Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный / © Getty Images

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал об обыске в его офисе в Киеве в 2022 году. Посол Украины в Великобритании утверждает, что это был акт запугивания.

Об этом Залужный заявил в интервью Associated Press.

По словам Залужного, события произошли в сентябре 2022 года — во время контрнаступления ВСУ на северо-востоке. После напряженного совещания в штабе президента Украины Владимира Зеленского он вернулся в свой кабинет, а через несколько часов туда прибыли десятки сотрудников Службы безопасности Украины.

В помещении на тот момент находились более десяти британских офицеров, отметил он. По его словам, представители СБУ «не сказали, что именно они ищут, и он помешал им перебирать документы и компьютеры».

Экс-главнокомандующий сообщил, что во время инцидента позвонил тогдашнему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку и заявил: «Я буду бороться с вами и уже вызвал подкрепление в центр Киева для поддержки».

«Я сказал Ермаку, что отражу это нападение, потому что знаю, как воевать», — отметил посол Украины в Великобритании.

Также он рассказал, что связался с главой СБУ Василием Малюком. По словам Залужного, Малюк ответил, что не был проинформирован об обыске и пообещал выяснить обстоятельства.

Впоследствии Залужный узнал, что за два дня до происшествия СБУ обратилась в районный суд Киева за ордером на обыск по этому же адресу.

Согласно судебному документу, который получило AP, обыск касался расследования деятельности стриптиз-клуба, который якобы работал в помещении. В то же время двое сотрудников заведения сообщили агентству, что клуб покинул это место еще до полномасштабного вторжения России.

«Залужный считает, что ордер на обыск был предлогом, и что агентство вряд ли могло ошибочно определить местонахождение главного военного командного центра страны», — говорится в статье.

Как отметило агенство, Офис президента и СБУ отказались комментировать эти утверждения. АР отметило, что не смогло независимо подтвердить версию Залужного относительно обыска.

Напомним, ранее Валерий Залужный заявил, что контрнаступление украинских Вооруженных сил 2023-го сорвали из-за нехватки ресурсов.