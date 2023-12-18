Залужный, Зеленский, ВСУ и нардепы: кому украинцы доверят больше всего, кому — меньше всего

Большинство украинцев одновременно доверяют и президенту, и главнокомандующему.
Украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам Украины и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному – 96% и 88% соответственно.
Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Киевского международного института социологии (КМИС).
По данным опроса, не доверяют Залужным только 4% опрошенных. Доля доверяющих президенту Владимиру Зеленскому уменьшилась на 22% по сравнению с декабрем 2022 года. В то время как верховному главнокомандующему доверяли 84%, а ныне – 62%.
Кроме того, большинство украинцев – 59% – одновременно доверяют и президенту, и главнокомандующий.
Интересно, что самый низкий уровень доверия у украинцев есть в Верховную Раду (всего 15%). За год рейтинг нардепов упал вдвое. Также критически низкое со значительным ухудшением по сравнению с прошлым годом является доверие судам и прокурорам. Только 12% украинцев доверяют судам и только 9% доверяют прокурорам. Не доверяют – соответственно 61% и 64%.
Напомним, у Залужного в кабинете обнаружили "жучок". Кого подозревают и что хотели услышать – читайте по ссылке.
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