Залужный, Зеленский, ВСУ и нардепы: кому украинцы доверят больше всего, кому — меньше всего

Украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам Украины и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному – 96% и 88% соответственно.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным опроса, не доверяют Залужным только 4% опрошенных. Доля доверяющих президенту Владимиру Зеленскому уменьшилась на 22% по сравнению с декабрем 2022 года. В то время как верховному главнокомандующему доверяли 84%, а ныне – 62%.

Кроме того, большинство украинцев – 59% – одновременно доверяют и президенту, и главнокомандующий.

Как и кому украинцы доверяют 2023 год / Фото: КМИС

Интересно, что самый низкий уровень доверия у украинцев есть в Верховную Раду (всего 15%). За год рейтинг нардепов упал вдвое. Также критически низкое со значительным ухудшением по сравнению с прошлым годом является доверие судам и прокурорам. Только 12% украинцев доверяют судам и только 9% доверяют прокурорам. Не доверяют – соответственно 61% и 64%.

Напомним, у Залужного в кабинете обнаружили "жучок". Кого подозревают и что хотели услышать – читайте по ссылке.

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