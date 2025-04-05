Последствия ракетного удара по Кривому Рогу

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Вчера вечером и сегодня многие в мире заявили о своей позиции после ракетного удара по Кривому Рогу — позиции четкого неприятия российского террора. Всем, кто это видит и не закрывает глаза, а говорит ясно и ясно правду, не только мы в Украине, но и весь мир должен быть благодарен.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

По словам Зеленского, умалчивать о том, что именно Россия убивает детей баллистикой, — это неправильно и опасно.

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«Это только подстрекает подонков в Москве продолжать войну и дальше игнорировать дипломатию… Слабость еще никогда не заканчивала войны. Поэтому я благодарен каждой стране, чьи представители высказались: лидеры, министры иностранных дел, посольства», — отметил он.

Президент подчеркнул, что Россия должна отвечать за все содеянное, и нужно на нее давить.

«Российская баллистика по улице обычного города, по жилой застройке, а еще после этого удара — дополнительный удар дронами. И еще человек погиб, и еще были ранены. Россия должна отвечать за все содеянное, и надо на них там давить — действительно давить, не тратить попусту время в пустых разговорах, — чтобы эту войну закончить», — резюмировал он.

Поздно вечером в пятницу, 4 апреля, Россия нанесла циничный и кровавый ракетный удар по Кривому Рогу. Ракета с кассетным боезарядом упала прямо посреди жилого микрорайона на детской площадке. По последним данным, погибли 19 человек, из них — 9 детей. Пострадали 74 человека.

Напомним, посол США в Украине Бриджит Бринк в своем посту осудила удар, однако не указала, что именно российская ракета попала в жилую застройку. Украинцы резко отреагировали на ее слова.

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