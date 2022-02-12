"Замалчивать" не будут: Венедиктова обратилась к Ярославскому и заявила о замене следователей по делу

"Замалчивать" не будут: Венедиктова обратилась к Ярославскому и заявила о замене следователей по делу

По делу о ДТП с кортежем бизнесмена изменены все прокуроры и следователи.

В Офисе генерального прокурора заявили, что никто не будет "замалчивать" аварию с кортежем харьковского бизнесмена Александра Ярославского.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщает Суспільне.

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"Если мы хотим, чтобы у нас было все честно, прозрачно, по справедливости, я вам обещаю, что мы не будем ничего превращать в политические игры. Но давайте не будем делать из обычного уголовного дела какой-то фарс. Возвращайтесь в Украину. Я вам обещаю, что все будет по закону, все будет честно, профессионально и быстро. Мы выполним все следственные действия", — сказала Венедиктова.

Генпрокурор добавила, что тему ДТП никто не будет "замалчивать и заказывать": "Действительно, есть тот факт, что кортеж Ярославского сбил насмерть человека".

Она сказала, что пока не может сказать всех подробностей, потому что ссылается на тайну следствия.

Кроме того, Венедиктова подчеркнула, что по делу о ДТП изменены все прокуроры и следователи. Расследованием занимается Главное следственное управление Нацполиции и Офис генпрокурора. По ее словам, будет также будет проведена служебная проверка.

"Мы открыли уголовное производство в отношении прокуроров и следователей. Я хочу, чтобы разобрались все по-справедливости, как оно было. Но то, что поспешили все, это факт. И то, что нужно было провести больше следственных действий, более тщательно – это так факт. Эти факты будут уже, пожалуй, основанием для исследования и в рамках служебной проверки, и в пределах следствия в уголовном производстве", — прокомментировала генпрокурор работа следователей.

Как сообщалось, вечером 9 февраля на трассе Киев-Харьков-Довжанский неизвестный автомобиль ехал из Чугуева в направлении Харькова и насмерть сбил пешехода. По данным СМИ, виновником аварии мог стать автомобиль из Ярославского кортежа.

В МВД Украины 10 февраля сообщили, что милиционеры вызвали на допрос Ярославского. Он заявил, что спал дома в тот момент, когда произошла авария. Впоследствии появилась информация, что бизнесмен "согласно сложившемуся в начале недели рабочему графику" улетел в Лондон для встречи с семьей.

В компании Ярославского DCH сообщили, что за рулем авто с найденными на месте ДТП номерными знаками был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании.

Впоследствии, главу полиции Харьковской области уволили из-за истории из ДТП. Дело пытались сфальсифицировать — подозрение объявили не тому человеку, который был за рулем.

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