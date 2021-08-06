Заманил домой 14-летнюю девушку, которая испугалась грозы: в Винницкой области мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю

Задержанный помещен в изолятор временного содержания.

В Винницкой области 33-летний мужчина изнасиловал 14-летнюю девушку. Полиция задержала подозреваемого в преступлении.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции в Винницкой области.

Сегодня, 6 августа, правоохранители задержали 33-летнего неоднократно судимого за насильственные и имущественные преступления мужчину, который изнасиловал 14-летнюю девушку в одном из населенных пунктов Винницкой области. Под предлогом в грозу подвезти девочку домой злоумышленник завез ее в свой дачный дом, где изнасиловал.

В полицию обратилась мать 14-летней потерпевшей с сообщением, что в вечернее время неизвестный мужчина изнасиловал ее дочь. Правоохранители вскоре задержали насильника по месту жительства его сожительницы.

Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности и 8 лет провел в тюрьме за совершение умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего.

На месте совершения преступления криминалисты изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие о его причастности к совершенному.

Злоумышленника задержали и помстилы в следственный изолятор по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование).

С несовершеннолетней потерпевшей работают психологи.

Напомним, что в Каменском Днепропетровской области задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании трех дочерей.

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