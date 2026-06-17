Заманил домой и напоил: пенсионер из Хмельницкой области изнасиловал несовершеннолетнюю

В Хмельницкой области пенсионер изнасиловал девочку / фото иллюстративное

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В Хмельницкой области 67-летнего пенсионера подозревают в сексуальном насилии и развращении 15-летней девочки. За совершенное фигуранту дела грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

Пенсионер напоил и изнасиловал 15-летнюю девочку: его поймали

В Хмельницком районе правоохранители объявили подозрение пожилому мужчине, обвиняемому в преступлениях против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетней. Событие произошло в одном из сел Хмельницкой области.

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Пенсионер предложил подвезти 15-летнюю девочку, однако привез ее к себе домой.

В доме хозяин пригласил гостью к столу и принялся угощать алкогольными напитками. Когда девушка оказалась в беспомощном состоянии, пенсионер перешел к активным действиям.

Сначала он позволял себе неприличные замечания, а затем совершил в отношении девушки сексуальное насилие.

Правоохранители квалифицировали действия задержанного по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

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67-летнему пенсионеру объявили о подозрении по ч. 3 ст. 153 (Сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица) и ч. 1 ст. 156 (Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).

Следственные действия продолжаются.

В Киеве мужчина дважды пытался изнасиловать 10-летнюю девочку

Напомним, в Киеве правоохранители задержали 47-летнего мужчину за развращение 10-летней девочки. Злоумышленник находился в гостях у родителей ребенка, с которыми познакомился накануне.

После совместного застолья он остался на ночлег и, воспользовавшись тем, что хозяева крепко спали, дважды заходил в комнату девочки, выводил ее и совершал по отношению ее развратные действия. Ребенку удалось сбежать и закрыться, а об инциденте она рассказала только после того, как обидчик ушел.

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Задержанный, в крови которого обнаружили 2,6 промилле алкоголя, не смог объяснить свои действия. Известно, что он разведен и имеет собственного 9-летнего ребенка, который живет за границей. Фигуранту грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Поскольку родители девочки злоупотребляют алкоголем и во время происшествия, вероятно, находились в состоянии опьянения, служба по делам детей изъяла девочку из семьи. Сейчас решается вопрос о ее дальнейшем местожительстве.

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