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- Украина
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Заманил домой и напоил: пенсионер из Хмельницкой области изнасиловал несовершеннолетнюю
В Хмельницкой области правоохранители задержали 67-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании и развращении несовершеннолетней. Злоумышленник заманил ребенка в свой дом и напоил алкоголем.
В Хмельницкой области 67-летнего пенсионера подозревают в сексуальном насилии и развращении 15-летней девочки. За совершенное фигуранту дела грозит до семи лет лишения свободы.
Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.
Пенсионер напоил и изнасиловал 15-летнюю девочку: его поймали
В Хмельницком районе правоохранители объявили подозрение пожилому мужчине, обвиняемому в преступлениях против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетней. Событие произошло в одном из сел Хмельницкой области.
Пенсионер предложил подвезти 15-летнюю девочку, однако привез ее к себе домой.
В доме хозяин пригласил гостью к столу и принялся угощать алкогольными напитками. Когда девушка оказалась в беспомощном состоянии, пенсионер перешел к активным действиям.
Сначала он позволял себе неприличные замечания, а затем совершил в отношении девушки сексуальное насилие.
Правоохранители квалифицировали действия задержанного по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
67-летнему пенсионеру объявили о подозрении по ч. 3 ст. 153 (Сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица) и ч. 1 ст. 156 (Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).
Следственные действия продолжаются.
В Киеве мужчина дважды пытался изнасиловать 10-летнюю девочку
Напомним, в Киеве правоохранители задержали 47-летнего мужчину за развращение 10-летней девочки. Злоумышленник находился в гостях у родителей ребенка, с которыми познакомился накануне.
После совместного застолья он остался на ночлег и, воспользовавшись тем, что хозяева крепко спали, дважды заходил в комнату девочки, выводил ее и совершал по отношению ее развратные действия. Ребенку удалось сбежать и закрыться, а об инциденте она рассказала только после того, как обидчик ушел.
Задержанный, в крови которого обнаружили 2,6 промилле алкоголя, не смог объяснить свои действия. Известно, что он разведен и имеет собственного 9-летнего ребенка, который живет за границей. Фигуранту грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Поскольку родители девочки злоупотребляют алкоголем и во время происшествия, вероятно, находились в состоянии опьянения, служба по делам детей изъяла девочку из семьи. Сейчас решается вопрос о ее дальнейшем местожительстве.