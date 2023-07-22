Заманил на чердак: в Хмельницкой области мужчина насиловал 12-летнюю дочь сожительницы.

Вину мужчина так и не признал.

В Хмельницкой области к 15 годам тюрьмы приговорили мужчину, который насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы.

Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

Следствие установило, что мужчина впервые пытался совершить насилие в марте 2020 года, однако тогда девочке удалось убежать. Позже мужчина заманил ребенка на чердак, где совершил над ним сексуальное насилие. По информации следствия, был еще один эпизод, когда злоумышленник ее изнасиловал.

О преступлении узнала мать дочери. Когда начала расспрашивать девочку, пострадавшая призналась, что это правда.

В отношении мужчины было открыто уголовное производство по ч.4 и ч.6 ст. 152 УКУ (изнасилование лица, не достигшего 14 лет). Свою вину мужчина не признавал. Однако суд первой инстанции в августе 2021 признал его виновным и назначил 15 лет тюрьмы.

Не согласившись с приговором, мужчина подал апелляцию. Однако апелляционный суд оставил приговор в силе.

Напомним, в Хмельницкой области 21-летний парень убил и изнасиловал 16-летнюю девушку. Теперь он должен уплатить родственникам погибшей 1 млн грн моральной компенсации.

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