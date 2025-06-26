Заманил на "свидание с девушкой": 19-летний агент РФ взорвал военного - детали

Задержан 19-летний предатель

В Киеве правоохранители задержали агента РФ, пытавшегося взорвать военного Нацгвардии, заманив его на «свидание с девушкой».

Об этом передают СБУ и Нацолиция.

19-летний юноша «клюнул» на российские деньги

По словам правоохранителей, 19-летний житель Киевщины искал «легкие заработки» на Телеграмм-каналах. Через один из телеграмм-каналов с ним связался представитель спецслужб РФ. Россиянин пообещал щедрое вознаграждение за совершение диверсий. Первая задача — ликвидация военнослужащего Нацгвардии.

Завербованный агент прибыл в Киев, поселился в съемной квартире и по инструкции куратора изготовил взрывчатку. Затем фигурант приобрел скутер, в багажнике которого спрятал взрывчатку, и доставил его к месту запланированного теракта.

Параллельно представители российских спецслужб создали фейковый аккаунт в соцсети от имени девушки и установили контакт с украинским военным. Впоследствии «девушка» пригласила мужчину в гости. Чтобы попасть в дом, «девушка» сказала военному взять ключи в багажнике мопеда.

Когда тот подошел — взрывное устройство сработало.

Место взрыва

Новое задание после провала

После неудачного покушения юноша получил новую задачу: прибыть в Прилуки на Черниговщине, поселиться в гостинице и готовиться к новым задачам. Одним из них был поджог военного авто, а другим — подготовка нового теракта.

Правоохранители задержали предателя «по горячим следам» сразу после поджога автомобиля. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, что схожий сценарий теракта был недавно в Харькове. Там 19-летняя российская агентша заминировала скутер и взорвала военных. В результате взрыва погиб военный.