Заманил на задний двор школы и угрожал: в Ровно парень изнасиловал ребенка

У школы №27 злоумышленник подошел к школьнице, представился новым учителем физкультуры и попросил помочь ему найти потерянные ключи, которые он якобы потерял на заднем дворе школы.

Как говорится в приговоре Ровенского городского суда, тогда он принудил ребенка к оральному сексу, угрожая, что якобы имеет пистолет.

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После инцидента она сразу обо всем рассказала учителям, задержали злоумышленника в тот же день. В суде он категорически отрицал вину. Однако виновность его была доказана свидетельскими показаниями и результатами экспертиз.

Суд признал его виновным в изнасиловании и назначил 11 лет тюрьмы.

Напомним, что в Днепре судили мужчину, который вблизи заправки изнасиловал 11-летнюю девочку.

А в Николаевской области взяли под стражу 41-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девушки.

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