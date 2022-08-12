Заманил на задний двор школы и угрожал: в Ровно парень изнасиловал ребенка

Ровенский городской суд назначил 11 лет заключения 22-летнему парню, изнасиловавшему школьницу. Возраст потерпевшей неизвестен.
У школы №27 злоумышленник подошел к школьнице, представился новым учителем физкультуры и попросил помочь ему найти потерянные ключи, которые он якобы потерял на заднем дворе школы.
Как говорится в приговоре Ровенского городского суда, тогда он принудил ребенка к оральному сексу, угрожая, что якобы имеет пистолет.
После инцидента она сразу обо всем рассказала учителям, задержали злоумышленника в тот же день. В суде он категорически отрицал вину. Однако виновность его была доказана свидетельскими показаниями и результатами экспертиз.
Суд признал его виновным в изнасиловании и назначил 11 лет тюрьмы.
Напомним, что в Днепре судили мужчину, который вблизи заправки изнасиловал 11-летнюю девочку.
А в Николаевской области взяли под стражу 41-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девушки.
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