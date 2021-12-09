Заманил ребенка в безлюдное место: в Одессе педофил отсидит 5 лет в тюрьме

Заманил ребенка в безлюдное место: в Одессе педофил отсидит 5 лет в тюрьме

Суд признал жителя Одессы виновным в развращении девочки.

В Одессе мужчина приговорен к 5 годам тюрьмы за развращение 6-летней девочки. Свою вину он признал.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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"Прокурорами доказано, что 33-летний мужчина путем обмана заманил ребенка в безлюдное место и совершил в отношении него развратные действия", — говорится в сообщении прокуратуры.

Суд признал жителя Одессы виновным в развращении девочки (ч. 2 ст. 156 УК Украины) и приговорил к 5 годам лишения свободы. В суде обвиняемый признал свою вину полностью.

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Напомним, в Украине запустили и начали наполнять реестр педофилов. Сейчас в нем содержатся данные о 171 лице, которое было привлечено к ответственности и отбывает наказание за сексуальные преступления против детей.

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