Заманил ребенка в безлюдное место: в Одессе педофил отсидит 5 лет в тюрьме

Суд признал жителя Одессы виновным в развращении девочки.
В Одессе мужчина приговорен к 5 годам тюрьмы за развращение 6-летней девочки. Свою вину он признал.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.
"Прокурорами доказано, что 33-летний мужчина путем обмана заманил ребенка в безлюдное место и совершил в отношении него развратные действия", — говорится в сообщении прокуратуры.
Суд признал жителя Одессы виновным в развращении девочки (ч. 2 ст. 156 УК Украины) и приговорил к 5 годам лишения свободы. В суде обвиняемый признал свою вину полностью.
Напомним, в Украине запустили и начали наполнять реестр педофилов. Сейчас в нем содержатся данные о 171 лице, которое было привлечено к ответственности и отбывает наказание за сексуальные преступления против детей.
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