Заманил в автомобиль и вывез за село: под Херсоном сожитель бабушки изнасиловал ее 12-летнюю внучку

Заманил в автомобиль и вывез за село: под Херсоном сожитель бабушки изнасиловал ее 12-летнюю внучку

Об исчезновении дочери в полицию сообщила мать девочки.

В Херсонской области мужчина изнасиловал внучку своей сожительницы. Его задержали правоохранители.

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска.

Так, сегодня, ночью, 11 сентября, в полицию обратилась 35-летняя жительница одного из сел Херсонского района и сообщила об исчезновении ее 12-летней дочери. Правоохранители отработали все возможные версии событий и установили, что несколько часов назад ребенок самостоятельно сел в автомобиль, который принадлежит сожителю бабушки. Также установили, что мужчина ранее судим за совершение преступления против половой неприкосновенности.

Впоследствии правоохранители остановили указанный автомобиль за пределами населенного пункта. Водитель авто бросился бежать, однако его задержали. В автомобиле находилась девочка, она рассказала, что бабушкин сожитель заманил ее в авто, отвез за пределы населенного пункта, где изнасиловал. Свой телефон и телефон девочки мужчина заранее выключил в целях конспирации.

В содеянном злоумышленник сознался, пока он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Напомним, что в Каменском Днепропетровской области задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании трех дочерей.

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