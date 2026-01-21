Заманили через сайт знакомств: в Запорожье агент ФСБ пытался убить воина ВСУ

СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией предотвратила заказное убийство украинского воина в Запорожье. Правоохранителям удалось по «горячим следам» задержать агента ФСБ, совершившего жестокое нападение на офицера ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, жертвой нападения стал офицер ВСУ, проходивший реабилитацию в прифронтовом городе после ранения на передовой. Российские кураторы разработали план ликвидации, использовав методы социальной инженерии.

Для этого ФСБ создала фейковый аккаунт девушки на одном из сайтов знакомств. После непродолжительной переписки военного пригласили на «свидание» в малолюдную промышленную зону города. Именно там его ждала засада.

Чем закончилось «свидание»

Вместо девочки на месте встречи появился киллер в балаклаве. Злоумышленник напал на военного со спины и нанес ему серию ударов ножом. Эксперты зафиксировали у потерпевшего шесть колото-резаных ран в области шеи, грудной клетки, живота и правой ноги.

Подозреваемый / © СБУ

Считая, что выполнил задание, нападавший скрылся, выбросив орудие преступления неподалеку. Потерпевшего офицера срочно госпитализировали в реанимационное отделение. Пока он находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Правоохранители провели спецоперацию и в течение нескольких часов установили местонахождение нападающего. Его задержали в доме родственников, где он пытался скрываться.

Исполнителем заказа ФСБ оказался 25-летний местный безработный. В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за поиска «легких заработков» в Telegram-каналах.

Нож / © СБУ

Сначала мужчина выполнял «тестовые» задания по поджогам в городе, после чего получил приказ на физическую ликвидацию военного.

Во время обысков у задержанного изъяты смартфон и планшет с доказательствами переписки с куратором из РФ и также орудие преступления (нож), найденного вблизи места нападения.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (окончено покушение на умышленное убийство). Фигурант находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

