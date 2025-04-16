Заманили обманом в лес: жуткие подробности убийства несовершеннолетними юноши в Франковске

Место убийства парня возле Ивано-Франковска / © Национальная полиция Украины

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В Ивано-Франковске полицейские сообщили о подозрениях подросткам, причастным к убийству 19-летнего местного жителя.

Об этом передает пресс-служба полиции Прикарпатья.

По словам правоохранителей, подростки нанесли многочисленные удары ножом потерпевшему, а тело пытались скрыть на окраине Ивано-Франковска.

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Место убийства

В преступлении подозревают двух 14-летних местных подростков. Юноши, введя потерпевшего в заблуждение, намеренно заманили его в лесопарк, чтобы убить. Они совершили преступление при спуске с Волчинецких холмов. Затем завладели его личным имуществом, а тело спрятали в лесу.

Полицейские задержали двух злоумышленников. Им инкриминируют им совершение уголовного преступления, предусмотренного п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство, совершенное с особой жестокостью), им объявлены подозрения. За совершенное им грозит лишение свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненный срок.

Решается вопрос процессуального статуса третьего участника — 15-летнего несовершеннолетнего.

Напомним, что во Франковске трое подростков жестоко зарезали 19-летнего парня.

В ТСН.ua узнали жуткие подробности преступления.