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- Украина
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Заманили обманом в лес: жуткие подробности убийства несовершеннолетними юноши в Франковске
В убийстве 19-летнего юношу подозревают двоих 14-летних подростков.
В Ивано-Франковске полицейские сообщили о подозрениях подросткам, причастным к убийству 19-летнего местного жителя.
Об этом передает пресс-служба полиции Прикарпатья.
По словам правоохранителей, подростки нанесли многочисленные удары ножом потерпевшему, а тело пытались скрыть на окраине Ивано-Франковска.
В преступлении подозревают двух 14-летних местных подростков. Юноши, введя потерпевшего в заблуждение, намеренно заманили его в лесопарк, чтобы убить. Они совершили преступление при спуске с Волчинецких холмов. Затем завладели его личным имуществом, а тело спрятали в лесу.
Полицейские задержали двух злоумышленников. Им инкриминируют им совершение уголовного преступления, предусмотренного п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство, совершенное с особой жестокостью), им объявлены подозрения. За совершенное им грозит лишение свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненный срок.
Решается вопрос процессуального статуса третьего участника — 15-летнего несовершеннолетнего.
Напомним, что во Франковске трое подростков жестоко зарезали 19-летнего парня.
В ТСН.ua узнали жуткие подробности преступления.