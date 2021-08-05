Заманивал конфетами: в Николаевской области мужчина снимал обнаженных детей на мобильный

Заманивал конфетами: в Николаевской области мужчина снимал обнаженных детей на мобильный

Мужчину "сдала" местная жительница.

В Николаевской области задержали мужчину, который заманивал конфетами детей в нежилые помещения, а затем фотографировал их обнаженными.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

В отделение полиции №7 (Очаковский ОП) Николаевского районного управления обратилась 26-летняя жительница одного из сел района и заявила, что мужчина совершает развратные действия с ее 8-летней сестрой.

Правоохранители установили личность злоумышленника и его местонахождение. Им оказался 42-летний местный житель.

Кроме того, установлена причастность мужчины к двум аналогичным фактам. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Одессе разоблачили 24-летнего мужчину, который развращал несовершеннолетнюю девушку. Парень отсылал в мессенджеры 14-летней девочке изображения и видеозаписи порнографического характера, вел откровенные беседы с ней на сексуальные темы.

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