Заманивал конфетами: в Николаевской области мужчина снимал обнаженных детей на мобильный

Мужчину "сдала" местная жительница.
В Николаевской области задержали мужчину, который заманивал конфетами детей в нежилые помещения, а затем фотографировал их обнаженными.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
В отделение полиции №7 (Очаковский ОП) Николаевского районного управления обратилась 26-летняя жительница одного из сел района и заявила, что мужчина совершает развратные действия с ее 8-летней сестрой.
Правоохранители установили личность злоумышленника и его местонахождение. Им оказался 42-летний местный житель.
Кроме того, установлена причастность мужчины к двум аналогичным фактам. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Одессе разоблачили 24-летнего мужчину, который развращал несовершеннолетнюю девушку. Парень отсылал в мессенджеры 14-летней девочке изображения и видеозаписи порнографического характера, вел откровенные беседы с ней на сексуальные темы.