Заманивают батончиками и "печенюшками": жителей оккупированных территорий Донбасса автобусами свозят на выборы

Боевики привлекают жителей временного оккупированной части Донбасса, получили российские паспорта.

Жителей оккупированного Донбасса возят на выборы в Госдуму РФ, за участие в голосовании дают "продуктовый набор".

Об этом сообщают в телеграмм-канале Donetchanyn

"Вот такие продуктовые наборы выдавали тем, кто ехал из Донецка на голосование в Госдуму РФ. Люди в комментариях возмущаются, что его даже продать нельзя", — написали авторы.

Как рассказывает издание MRPL.CITY, со ссылкой на слова жителей Донецка, боевики привлекают жителей временного оккупированной части Донбасса, получивших российские паспорта, к голосованию на выборах депутатов Госдумы РФ.

По словам местных, людей с паспортами РФ на автобусах везут в Иловайск, Докучаевск и другие прифронтовые районы для голосования. Некоторых отправляли в Ростов. Тем, кто проголосовал выдают подарки — воду, шоколадный батончик, яблоко, салфетки и флажок России.

Жители Донецка говорят, что такому подарку сейчас можно даже порадоваться, так как ранее на непризнанных "выборах" электората раздавали талоны на картошку.

Напомним, что по словам "председателя избирательной комиссии", явка в Крыму в первый день голосования составила 21,15%. Проголосовали 315 900 жителей полуострова.

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