Замаскировались под экипаж скорой помощи: в Закарпатье разоблачили схему для уклонистов

В Раховском районе Закарпатья полиция задержала 31-летнего львовянина, пытавшегося перевезти двух мужчин призывного возраста в Румынию в переоборудованном под "скорую медицинскую помощь" авто.

Об этом сообщила полиция Закарпатской области.

Злоумышленник переоборудовал автомобиль Renault Trafic под карету скорой, надев одного из пассажиров в форму фельдшера, а другого — как больного. Полиция разоблачила его на блокпосте при въезде в область, по предварительно полученной информации. Сам злоумышленник был в роли водителя.

"Таким образом, они должны были добраться до пограничной зоны и в дальнейшем фигурант должен был незаконно переправить мужчин в соседнюю Румынию. С места происшествия правоохранители изъяли переоборудованное злоумышленником авто, денежные средства и мобильные телефоны", — говорится в сообщении.

Задержанный 31-летний львовянин был помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, пограничники сообщали, что уклонист "прикупил" троих детей для побега из Украины.

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