Замечания НАПК утвердили и включили в законопроект о градостроительстве

Очень часто украинский строительный бизнес сталкивался с коррупцией, которая не давала застройщикам строить, а украинцам - получать свои законные квадратные метры.

После победы, Украина будет на этапе восстановления украинских городов после российских бомбардировок. Для того, чтобы градостроительство работало корректно, честно и без рисков для всех сторон, нужно его урегулировать законами. Для этого нужна реформа, которая будет соответствовать современным международным стандартам. Она уже готова. О ней рассказал в эфире национального телемарафона, заместитель министра инфраструктуры Украины - Мустафа Найем.

"Замечания, которые были предоставлены НАПК, полностью подтверждены и приняты, они включены в законопроект!... законопроект принят ВР в процедуре, которая предусматривает законом. Полтора года шли слушания, полтора года шли дискуссии. Сейчас законопроект лежит у Президента. Будет подписан, мы будем его выполнять".

Европейские партнеры нуждаются в максимальной прозрачности, открытости и цифровизации всех процессов. Именно на таких условиях они готовы начать сотрудничество с нашими министерствами.

"Мы будем приглашать и послов G7, кстати, иностранные послы и ведомства поддерживают этот законопроект".

Очень часто украинский строительный бизнес сталкивался с коррупцией, которая не давала застройщикам строить, а украинцам - получать свои законные квадратные метры.

"В каждом городе, каждый месяц происходят какие-то протесты, относительно незаконной застройки, или разрушения архитектурного памятника, и никто это не мог это остановить никаким образом! Ни разу никто в это не мог вмешаться. Почему? Потому что градостроительные условия выдавались в ручном режиме. Выдают кому хотят, кому не хотят – не выдают".

После воплощения в жизнь градостроительной реформы, государство на высшем уровне сможет вмешаться и решить проблему беззакония.

Раньше нам говорили, что местная власть на это не способна. Выдавали градостроительные условия, что-то строили-без разрешений, без ничего... все это видели и не останавливали, а государство на центральном уровне вмешаться не могло. Теперь будет возможность это контролировать.

Сейчас в социальных сетях идет дискуссия, не принесет ли этот закон, наоборот, угрозу градостроительству.

"Я понимаю, что мы подвергаемся этой волне негатива и понимаю почему! Причина этой волны негатива, именно то, что 30 лет на глазах всех нас, строили и разрушали, а этим никто ничего не делал! Сейчас, действительно возникает опасение, что это опять возникнет, опять будут так же делать! Теперь будто появится еще один монстр. Нет, такого не будет!", - добавил Найем.

После победы Украина будет на этапе восстановления украинских городов, после российских бомбардировок. Для того чтобы градостроительство работало корректно, честно и без рисков для всех сторон, нужно его урегулировать законами. Для этого нужна реформа, которая будет отвечать современным международным стандартам. Она уже готова. О ней рассказал в эфире национального телемарафона, заместитель министра инфраструктуры Украины – Мустафа Найем.

"Замечания, которые были предоставлены НАПК, полностью подтверждены и приняты, они включены в законопроект!... законопроект принят ВР в процедуре, которая предусматривает законом. Полтора года шли слушания, полтора года шли дискуссии. Сейчас законопроект лежит у Президента. Будет подписан, мы будем его выполнять.

Европейские партнеры нуждаются в максимальной прозрачности, открытости и цифровизации всех процессов. Именно в таких условиях они готовы начать сотрудничество с нашими министерствами.

"Мы будем приглашать и послов G7, кстати, иностранные послы и ведомства поддерживают этот законопроект".

Очень часто украинский строительный бизнес сталкивался с коррупцией, которая не давала застройщикам строить, а украинцам получать свои законные квадратные метры.

"В каждом городе, каждый месяц, происходят какие-то протесты, по поводу незаконной застройки, или разрушения архитектурного памятника, и никто это не мог это остановить никоим образом! Ни разу никто в это не мог вмешаться. Почему? Потому что градостроительные условия выдавались в ручном режиме. Выдают кому хотят, кому не хотят – не выдают".

После претворения в жизнь градостроительной реформы государство на самом высоком уровне сможет вмешаться и решить проблему беззакония.

Раньше нам говорили, что местные власти на это не могут. Выдавали градостроительные условия, что-то строили – без разрешений, без ничего… Все это видели и не останавливали, а государство на центральном уровне вмешаться не могло. Теперь будет возможность контролировать это.

Пока в социальных сетях идет дискуссия, не принесет ли этот закон, наоборот, угрозу градостроительству.

"Я понимаю, что мы подвергаемся этой волне негатива и понимаю почему! Причина этой волны негатива, именно то, что 30 лет на глазах всех нас, строили и разрушали, а этим никто ничего не делал! Сейчас действительно возникает опасение, что это снова возникнет, снова будут так же делать! Теперь будто появится еще один монстр. Нет, такого не будет!", — добавил Найем.