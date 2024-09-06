Замена копеек на шаги: в 2025 году могут появиться первые монеты — НБУ

В Нацбанке уверяют, что дополнительных затрат на этапе производства новых разменных монет не предполагается.

В 2025 году Национальный банк Украины планирует изготовление новых монет в замену изношенных и испорченных. Верховная Рада должна решить – будут это копейки или шаги.

Об этом сообщил директор департамента денежного обращения НБУ Олег Прохода в интервью The Page.

“На 2025 год запланирована чеканка 20 млн монет. В настоящее время номиналом 50 копеек. Вопрос только в том, чеканить ли в 2025 снова советские "копейки", или украинские "шаги". Но если парламент поддержит предложение НБУ, это могут быть уже 50 шагов", – сказал чиновник.

По его словам, средства на чеканку новых монет уже заложены в смету операционных расходов НБУ и Банкнотно-монетного двора на 2025 год.

"Дополнительных затрат на этапе производства не предусматривается. Даже если в дизайне монеты произойдут определенные изменения, как минимум надпись "копейка" изменится на "шаг" – это сделают штатные специалисты", — подчеркнул Прохода.

Чиновник уверяет, что для такой замены не придется заменять оборудование для изготовления монет.

“Мы планируем сохранить те же заготовки для изготовления монет, у них будет такая же масса, цвет и другие характеристики. Соответственно и оборудование для чеканки не нужно будет менять и даже существенно перенастраивать", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацбанк предложил изменить название разменных монет с "копейка" на "шаг". Эту инициативу в НБУ называют попыткой восстановить историческую справедливость.

Шаги вместо копеек! В Украине переназовут мелкие разменные деньги

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