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Замена Трампа на выборах и изоляция Путина: главные новости ночи 21 августа 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
4244
Время на прочтение
1 мин
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Замена Трампа на выборах и изоляция Путина: главные новости ночи 21 августа 2023 года

Дональд Трамп и Путин / Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 21 августа 2023 года:

  • В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угроз ракет и БПЛА Читать далее –>
  • Отсутствие Путина на саммите БРИКС показывает его международную изоляцию – СNN Читать далее –>
  • Большие доноры республиканцев ищут замену Трампа на выборах — СМИ Читать далее –>
  • Россия вывела на дежурство в Черное море подводный ракетоноситель — ОК "Юг" Читать дальше –>
  • В ОП заявили, что саммит G20 в Индии еще не "выпал" для Украины .

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Дата публикации
Просмотры
4244
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