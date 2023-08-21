Замена Трампа на выборах и изоляция Путина: главные новости ночи 21 августа 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 21 августа 2023 года:
- В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угроз ракет и БПЛА Читать далее –>
- Отсутствие Путина на саммите БРИКС показывает его международную изоляцию – СNN Читать далее –>
- Большие доноры республиканцев ищут замену Трампа на выборах — СМИ Читать далее –>
- Россия вывела на дежурство в Черное море подводный ракетоноситель — ОК "Юг" Читать дальше –>
- В ОП заявили, что саммит G20 в Индии еще не "выпал" для Украины .
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