Заменят человеческий ресурс: военный эксперт объяснил слова Залужного о технологическом прорыве

Настоящим прорывом для Украины в войне могут стать инновационные технологические решения, как заявил в своей колонке для CNN главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

Военный эксперт Александр Мусиенко написал об этом на своей странице в соцсети.

"Когда мы говорим о мобилизации, что нам нужны люди. Мы в этой войне можем победить, если найдем эффективные инновационные способы, как заменять человеческий ресурс... Это, кстати, тот инновационный технологический прорыв, о котором писал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье CNN", – считает Мусиенко.

Фото: The Times

Он напомнил, что каждая война ускоряет развитие инноваций, модернизаций и рынок вооружений. Это происходило и во время мировых войн.

"Хочу напомнить, что в конце Первой мировой войны появились танки, которые до этого не применялись и были разработаны британцами. После этого появились самолеты, а во время Второй мировой, по ее завершению, Германия продемонстрировала экспериментальный полет самолета Мессершмитт с реактивными двигателями ...Поэтому война всегда ускоряет развитие технологий", — добавил эксперт.

Сегодня, по его словам, одним из приоритетов конкуренции является искусственный интеллект, который может быть встроен, направлен фактически в любые виды вооружения, в частности в дроны, самолеты, любые роботизированные системы.

"Нам нужна наша DARPA, то есть агентство инновационных технологий и проектов в вооружении, которые работали бы на то, чтобы у нас максимально воевали роботизированные системы там, где они могут быть, и максимально исключалось применение людей. Своего рода максимальная мобилизация интеллектуального потенциала. Это очень важный элемент, который даст нам толчок двигаться вперед", – добавил эксперт.

Он пояснил, что в будущем работы могут играть именно ту роль, которую сегодня выполняют люди, в том числе на поле боя, или может быть некий совокупный элемент. То есть то, что мы видели в фантастических фильмах, о чем писали авторы-футурологи, постепенно оживает. На этом будет основываться война будущего уже сейчас закладываются параметры этой войны.

Напомним, "рецептом" победы над Россией в СМИ называют новую статью главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного для американской телекомпании CNN.