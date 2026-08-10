Заменят ли С-300 комплексы Patriot: эксперт оценил усиление ПВО Украины

ЗРК С-300 / © commons.wikimedia.org

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На фоне острого дефицита американских ракет PAC-3 Украина могла бы модернизировать советские комплексы С-300. Это не заменит высокие технологии Patriot, но позволит существенно усилить противовоздушную оборону и перехватывать часть баллистических ракет.

Об этом военный эксперт Иван Тимочко рассказал в эфире телеканала «Київ24».

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Тимочко оценил возможность замены PAC-3 на ракеты С-300.

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«Когда мы говорим, будет ли замена PAC-3 ракетами С-300 или будут их совершенствовать, мы должны понимать, что это не только вопрос ракеты, это целый комплекс. Это, скажем, внесение технологических изменений в сами пусковые, в систему наведения С-300, С-400», — отметил эксперт.

По его словам, использование Украиной собственных возможностей по производству ракет С-300 даже в течение ограниченного периода может не полностью решить проблему, однако способно усилить систему ПВО.

«Да, если есть качественные С-300, те же ракеты к ним, это дает возможность не давать противнику 100% пробивать нашу оборону баллистикой, как есть, к сожалению, сейчас. А, скажем, там сбивать 50-60% С-300. А остальное именно за счет того, что есть Patriot, и есть ракеты к нему, пусть в малом количестве, в эту разницу уничтожать противника», — объяснил Тимочко.

Он подчеркнул, что полноценную замену Patriot вряд ли удастся найти, поскольку это высокотехнологичный комплекс. В то же время, С-300 могут рассматриваться как промежуточное решение или средство существенного усиления ПВО в условиях дефицита ракет PAC-3. По оценке эксперта, такой вариант может быть эффективным и, скорее всего, будет применяться.

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Кстати, по мнению авиаэксперта Константина Криволапа, противостоять баллистическим атакам РФ можно тремя способами: сбивать ракеты, уничтожать пусковые установки и бить по предприятиям-производителям. Украина также сможет использовать собственные ракеты «Сапсан», FP-7 и FP-7x по проекту Freyja, но сроки зависят от реализации проектов. Сейчас же эффективно поражать ОТРК «Искандер» во время их движения на позиции или бить по заводам, что ломает логистику и производство.

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