Заменят селедку под шубой: три блюда на Новый год 2023 из простых ингредиентов

Готовить такие закуски на Новый год вы будете всего 10 минут, но их вкус удивит каждого. ТСН.ua подготовил для вас рецепты к праздничному столу.
Новый год украинцы традиционно встречают за праздничным столом, где собирается вся семья. Даже в самые трудные моменты родственные связи и поддержка семьи очень важны. И так хочется порадовать родных чем-нибудь вкусненьким.
Если вам уже надоела селедка под шубой, которая часто появляется на столах в новогодний период, рекомендуем обратить внимание на такие простые блюда на Новый год. Они станут настоящим украшением праздника и готовятся очень быстро.
Вкусная закуска на Новый год 2023: роллы из огурца
Ингредиенты:
- 1 длинный огурец;
- 2 яйца;
- 1 упаковка крабовых палочек;
- 2 плавленые сырки;
- майонез, соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Яйца отварить, затем натереть на мелкой терке вместе с крабовыми палочками и творожками.
- Посолить, поперчить и приправить по вкусу майонезом.
- Огурцы разрезать на тонкие слайсы.
- Начинку завернуть в слайс огурца, выложить на тарелку. Сверху можно украсить капелькой майонеза.
Лучше всего готовить эту закуску на Новый год перед самым началом празднования, потому что огурец быстро становится слишком мягким.
Тарталетки с куриным филе: блюдо на Новый год, которое понравится детям и взрослым
Ингредиенты:
- 1 копченое куриное филе;
- 100 г твердого сыра;
- половина болгарского перца;
- 2 столовые ложки кукурузы;
- 1 упаковка тарталеток;
- соль, перец, майонез по вкусу.
Способ приготовления:
- Все ингредиенты нужно мелко порезать, перемешать. Тогда добавить майонез, посолить и поперчить.
- На тарталетки выложить полученный салат.
- Можно украсить по желанию.
Чтобы тарталетки стали более мягкими, они должны немного постоять. Поэтому их следует приготовить заранее.
Тарталетки с копченой колбасой
Ингредиенты:
- 1-2 маринованных огурца;
- 1 плавленый сырок;
- маслины;
- копченая колбаса;
- 1 упаковка тарталеток;
- зеленый лук, укроп;
- соль, перец, майонез по вкусу.
Способ приготовления:
- Натереть на мелкой терке плавленый сырок и огурец. Добавить мелкопорезанный укроп. Смешать все с майонезом.
- Посолить и поперчить по вкусу. Начинить тарталетку.
- Украсить по краям кружочками копченой колбасы.
Сверху не забудьте посыпать мелконарезанный зеленый лук.
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