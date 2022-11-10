Заменят селедку под шубой: три блюда на Новый год 2023 из простых ингредиентов

Готовить такие закуски на Новый год вы будете всего 10 минут, но их вкус удивит каждого. ТСН.ua подготовил для вас рецепты к праздничному столу.

Новый год украинцы традиционно встречают за праздничным столом, где собирается вся семья. Даже в самые трудные моменты родственные связи и поддержка семьи очень важны. И так хочется порадовать родных чем-нибудь вкусненьким.

Если вам уже надоела селедка под шубой, которая часто появляется на столах в новогодний период, рекомендуем обратить внимание на такие простые блюда на Новый год. Они станут настоящим украшением праздника и готовятся очень быстро.

Вкусная закуска на Новый год 2023: роллы из огурца

Закуски на Новый год 2023: роллы из огурца / Фото: Instagram

Ингредиенты:

1 длинный огурец;

2 яйца;

1 упаковка крабовых палочек;

2 плавленые сырки;

майонез, соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Яйца отварить, затем натереть на мелкой терке вместе с крабовыми палочками и творожками. Посолить, поперчить и приправить по вкусу майонезом. Огурцы разрезать на тонкие слайсы. Начинку завернуть в слайс огурца, выложить на тарелку. Сверху можно украсить капелькой майонеза.

Лучше всего готовить эту закуску на Новый год перед самым началом празднования, потому что огурец быстро становится слишком мягким.

Тарталетки с куриным филе: блюдо на Новый год, которое понравится детям и взрослым

Блюда на Новый год 2023: тарталетки с куриным филе. / Фото: Instagram

Ингредиенты:

1 копченое куриное филе;

100 г твердого сыра;

половина болгарского перца;

2 столовые ложки кукурузы;

1 упаковка тарталеток;

соль, перец, майонез по вкусу.

Способ приготовления:

Все ингредиенты нужно мелко порезать, перемешать. Тогда добавить майонез, посолить и поперчить. На тарталетки выложить полученный салат. Можно украсить по желанию.

Чтобы тарталетки стали более мягкими, они должны немного постоять. Поэтому их следует приготовить заранее.

Тарталетки с копченой колбасой

Закуски на Новый год 2023: тарталетки с копченой колбасой / Фото: Instagram

Ингредиенты:

1-2 маринованных огурца;

1 плавленый сырок;

маслины;

копченая колбаса;

1 упаковка тарталеток;

зеленый лук, укроп;

соль, перец, майонез по вкусу.

Способ приготовления:

Натереть на мелкой терке плавленый сырок и огурец. Добавить мелкопорезанный укроп. Смешать все с майонезом. Посолить и поперчить по вкусу. Начинить тарталетку. Украсить по краям кружочками копченой колбасы.

Сверху не забудьте посыпать мелконарезанный зеленый лук.

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