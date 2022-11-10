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Заменят селедку под шубой: три блюда на Новый год 2023 из простых ингредиентов

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
805
Время на прочтение
2 мин
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Заменят селедку под шубой: три блюда на Новый год 2023 из простых ингредиентов

Три блюда на Новый год 2023 года из простых ингредиентов / Фото: pixabay.com

Готовить такие закуски на Новый год вы будете всего 10 минут, но их вкус удивит каждого. ТСН.ua подготовил для вас рецепты к праздничному столу.

Новый год украинцы традиционно встречают за праздничным столом, где собирается вся семья. Даже в самые трудные моменты родственные связи и поддержка семьи очень важны. И так хочется порадовать родных чем-нибудь вкусненьким.

Если вам уже надоела селедка под шубой, которая часто появляется на столах в новогодний период, рекомендуем обратить внимание на такие простые блюда на Новый год. Они станут настоящим украшением праздника и готовятся очень быстро.

Вкусная закуска на Новый год 2023: роллы из огурца

Закуски на Новый год 2023: роллы из огурца / © Instagram
Закуски на Новый год 2023: роллы из огурца / Фото: Instagram

Ингредиенты:

  • 1 длинный огурец;
  • 2 яйца;
  • 1 упаковка крабовых палочек;
  • 2 плавленые сырки;
  • майонез, соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Яйца отварить, затем натереть на мелкой терке вместе с крабовыми палочками и творожками.
  2. Посолить, поперчить и приправить по вкусу майонезом.
  3. Огурцы разрезать на тонкие слайсы.
  4. Начинку завернуть в слайс огурца, выложить на тарелку. Сверху можно украсить капелькой майонеза.

Лучше всего готовить эту закуску на Новый год перед самым началом празднования, потому что огурец быстро становится слишком мягким.

Тарталетки с куриным филе: блюдо на Новый год, которое понравится детям и взрослым

Блюда на Новый год 2023: тарталетки с куриным филе. / © Instagram
Блюда на Новый год 2023: тарталетки с куриным филе. / Фото: Instagram

Ингредиенты:

  • 1 копченое куриное филе;
  • 100 г твердого сыра;
  • половина болгарского перца;
  • 2 столовые ложки кукурузы;
  • 1 упаковка тарталеток;
  • соль, перец, майонез по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Все ингредиенты нужно мелко порезать, перемешать. Тогда добавить майонез, посолить и поперчить.
  2. На тарталетки выложить полученный салат.
  3. Можно украсить по желанию.

Чтобы тарталетки стали более мягкими, они должны немного постоять. Поэтому их следует приготовить заранее.

Тарталетки с копченой колбасой

Закуски на Новый год 2023: тарталетки с копченой колбасой / © Instagram
Закуски на Новый год 2023: тарталетки с копченой колбасой / Фото: Instagram

Ингредиенты:

  • 1-2 маринованных огурца;
  • 1 плавленый сырок;
  • маслины;
  • копченая колбаса;
  • 1 упаковка тарталеток;
  • зеленый лук, укроп;
  • соль, перец, майонез по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Натереть на мелкой терке плавленый сырок и огурец. Добавить мелкопорезанный укроп. Смешать все с майонезом.
  2. Посолить и поперчить по вкусу. Начинить тарталетку.
  3. Украсить по краям кружочками копченой колбасы.

Сверху не забудьте посыпать мелконарезанный зеленый лук.

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Дата публикации
Просмотры
805
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