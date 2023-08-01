Заменят треть руководящего состава и создадут реестр: в Минобороны анонсировали важные изменения в работе ТЦК

В Минобороны хотят создать электронный реестр военнообязанных и заменить руководство и работников ТЦК людьми с военным опытом.

По результатам проверок ТЦК и СП (военнокоматов) можно предварительно говорить об обнаружении признаков незаконного обогащения 11 человек.

Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра обороны Александр Павлюк.

Результаты проверки работы ТЦК

По его словам, прошел уже месяц с начала работы по проверке по всей стране ТЦК и СП на факт коррупции. Проверка продлится еще 1-3 месяца.

"Результаты можно разделить на два блока — работа правоохранителей и комиссии Министерства обороны Украины. Предварительные результаты проверки правоохранительными органами — 11 человек имеют определенные признаки незаконного обогащения. Но это можно точно подтвердить после тщательной проверки", — говорит Павлюк.

Реестр военнообязанных

По словам замминистра, среди главников задач для ТЦК — минимизация коррупционных рисков и цифровизация.

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"Более 2000 обращений к нам раскрыли те проблемы, которые существуют по этому направлению. Основное, чтобы мы не сорвали процесс мобилизации во время войны, а также минимизировать коррупционные риски. Наработки есть, они доведены до руководства государства. В первую очередь, у нас стоит проблематика цифровизации. Мы сейчас заканчиваем прорабатывать все документы, которые у нас есть, еще несколько месяцев, и мы надеемся закончить", — отметил Павлюк.

В настоящее время идет совместная работа с другими министерствами для создания реестра военнообязанных. Благодаря этому реестру в Минобороны надеются минимизировать коррупционные риски.

"Мы подписываем общие приказы с восемью министерствами для того, чтобы наш реестр резервистов, который будет введен, работал с государственным реестром. Тогда мы будем видеть каждого обязанного, его движение, и будет тяжело сделать какие-то шаги незаконные. И мы сможем минимизировать в этом направлении все коррупционные риски, просто выводим человеческий фактор из этого направления", – говорит замглавы Минобороны.

Предоставление отсрочки

"Предоставление отсрочки или снятия с военного учета должна решать комиссия, которую, например, будет возглавлять руководитель районной военной администрации, а не один военный", – считает замминистра обороны.

Замена почти трети руководящего состава всех ТЦК

Павлюк отметил, что очень часто ТЦК возглавляют люди, которые не воевали и не имеют опыта.

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"Поэтому над этим вопросом мы также поработали и дали предложение: до конца года 30% руководящего состава ТЦК нужно заменить людьми, которые воевали. Не только воевали, но имеют, к сожалению, увечья и не могут продолжать службу в боевых частях", – сказал замминистра.

Он заверил, что такая работа уже ведется, но предупредил, что это "не скорый процесс".

"Например, роты охраны ТЦК от 50 до 70% заменены такими воевавшими ребятами, имеющими определенные ранения, которые не могут воевать. Они уже заняли эти ниши. Далее мы пришли к этапу замены руководящего состава. Попробуем. Главное – это не сорвать процесс мобилизации, это основное", – подытожил Павлюк.

Ранее в Сети появилось видео, как руководитель ТЦК и СП в Ровенской области избил подчиненного и угрожал ему сломать руку бейсбольной битой.

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