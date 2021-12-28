Замерз на смерть в поле: в Тернопольской области от переохлаждения скончался 34-летний мужчина

С начала 2021 года в результате переохлаждения в Тернопольской области погибли уже 8 человек.
В поле между селами Футоры и Калиновка Тернопольского района обнаружили мертвым 34-летнего жителя г. Зборов. Тело мужчины было найдено 26 декабря и доставлено на экспертизу.
Как сообщили в ГСЧС Тернопольской области, по выводам экспертов, мужчина умер от общего переохлаждения организма.
По словам спасателей, всего с начала 2021 года в результате переохлаждения в Тернопольской области пострадали 48 человек, из них 40 получили травмы и 8 погибли.
"Будьте осторожны, берегите свою жизнь и здоровье. Не допускайте переохлаждения организма. Тепло одевайтесь и не злоупотребляйте алкогольными напитками – мнение о том, что алкоголь согревает, - ложное", — подчеркнули чрезвычайники.
Также спасатели обнародовали адреса пунктов обогрева, открытых на территории Тернопольской области. Посмотреть их можно здесь.
Напомним, в Тернопольской области 38-летний житель с. Веселая Кременецкого района умер от переохлаждения. Тело мужчины обнаружили 22 декабря его знакомые на территории одного из домохозяйств в селе Горошова Мельница Чортковского района.
Читайте также: