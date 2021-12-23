Замерз на смерть во дворе: в Тернопольской области от переохлаждения умер 38-летний мужчина

Тело усопшего нашли его знакомые.
В Тернопольской области 38-летний житель с. Веселая Кременецкого района умер от переохлаждения. Тело мужчины обнаружили его знакомые на территории одного из домохозяйств в селе Горошова Мельница Чортковского района.
Об этомсообщает пресс-служба ГСЧС области.
"22 декабря в морг КНП "Борщевская городская больница" доставлено тело жителя с. Веселая. По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что причина смерти — всеобщее переохлаждение организма", — говорится в сообщении.
Чрезвычайники отметили, что всего с начала 2021 года в результате переохлаждения в Тернопольской области пострадали 45 человек: 38 получили травмы и 7 погибли.
Напомним, подобный случай произошел в городе Копычинцы Чортковского района. 21 декабря соседи на собственном дворе обнаружили тело 49-летнего местного жителя. Мужчина скончался от переохлаждения.
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