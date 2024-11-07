Заместитель Ермака Олег Татаров не менее 9 раз летал в Москву после 2014 года

В период, когда Татаров занимался адвокатской деятельностью, он летал в Россию.

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров по меньшей мере 9 раз летал в Москву после оккупации Крыма и вторжения России на восток Украины.

Об этом сообщили расследователи проекта "Схемы" ("Радио Свобода") со ссылкой на данные авиаперелетов Олега Татарова.

Он летал в Россию трижды в 2017 году, четырежды в 2018-м и дважды в 2019 году. В последний раз он летал в Россию 21 апреля 2019 года, на следующий день после победы Зеленского на президентских выборах.

Кроме того, по информации "Схем", в 2015 году Татаров ездил в оккупированный Крым. Как отмечается, 6 июня он пересек контрольно-пропускной пункт "Джанкой", а обратно вернулся 8 июня через КПП "Армянск".

Поскольку после 2014 года авиасообщение между Украиной и Россией было остановлено, в большинстве поездок Татаров добирался в Москву из Киева через Минск.

Журналисты обратились к Татарову с просьбой прокомментировать его поездку в столицу страны-агрессора, но Татаров на просьбу не ответил.

Напомним, Сергея Стерненко якобы объявили в розыск из-за неявки в ТЦК по повестке.

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