Заместитель главы Нацполиции "подживает" у партнера российского криминального авторитета и имеет жену с паспортом РФ – СМИ

Дмитрий Тишлек всю жизнь работает в системе МВД и Нацполиции, а его жена, по данным Bihus.Info, до сих пор сохраняет российский паспорт.

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Дмитрий Тишлек пользуется недвижимостью и авто семьи партнера главы ростовской криминальной группировки, а его жена даже после российского вторжения не избавилась от российского паспорта.

Об этом говорится в расследовании Леси Ивановой для Bihus.Info.

Дмитрий Тишлек всю жизнь работает в системе МВД и Нацполиции. Заместителем руководителя Нацпола он был назначен весной 2023 года. До этого возглавлял столичный Департамент стратегических расследований Нацпола, руководил Департаментом защиты экономики в Днепре и Житомире, а до российского вторжения 2014 года – около 10 лет работал на родном Донбассе. Интересно, что семья жены Александры Балакай ориентировочно в нулевых переехала на Ростовщину и получила российское гражданство. При этом российский паспорт самой Александры Балакай оставался в действительным по состоянию на лето этого года.

Фото: bihus.info

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Теща Тишлека – Мария Балакай – до полномасштабного вторжения россиян посещала Тишлеков в Украине. Во время одного из таких визитов летом 2018 года на нее была оформлена двухкомнатная квартира в ЖК "Новопечерские Липки" в Киеве. Сразу после оформления теща выписала доверенность на дочь, передав право распоряжаться недвижимостью. И вернулась в Россию.

В то же время, переехав в столицу в 2019 году, Тишлек пользовался другой недвижимостью. По меньшей мере, год он бесплатно жил в квартире на 140 кв.м в элитном ЖК "Французский квартал" в центре города. Квартира принадлежала Юрию Голику, наиболее известному как идеолог проекта "Большая стройка". Правда, сам он от этого статуса начал открещиваться, как только проект начал обрастать публичными скандалами и криминалом по одному из крупных подрядчиков. А именно по фирме из Днепра, оформленной на фитнес-тренершу и по совместительству – спутницу тогдашнего руководителя ОВА Резниченко, у которого Голик был советником. В общем, получать крупные бюджетные подряды компания начала еще в те годы, когда Тишлек возглавлял Департамент защиты экономики в этом регионе. По словам Голика, именно тогда они и познакомились. Близкие отношения с Тишлеком он сейчас отрицает: говорит, что просто вместе играли в Днепре в футбол, а квартиру в Киеве правоохранителю отдал, потому что самому она якобы не нужна.

Теперь из квартиры Голика Тишлек уже съехал. В сентябре-октябре этого года был неоднократно замечен в одном из элитных коттеджных городков под Киевом. Утром он выходил из дома на 300 кв.м, записанном на женщину по имени Наталья Нечепоренко (в документах звучит именно так – "Наталья").

По данным источников журналистов, весной прошлого года Тишлек выезжал за границу на автомобиле мужа Натальи Нечепоренко Виталия, а весной этого года Нечепоренко выписывали на Тишлека доверенности. Спустя полгода после этого на Наталью и оформили дом.

Интересно, что у Виталия Нечепоренко есть две небольшие строительные фирмы, которые согласно доступной на YouControl финансовой отчетности, не являются прибыльными и потому не приносят ему дивидендов. По данным источников редакции в налоговой, в этих фирмах он и его жена получают зарплату, однако ее уровень такой, что подобные дома им не только покупать – даже арендовать было бы сложно. В то же время известно, что у Виталия Нечепоренко есть доля еще в одном бизнесе: ему принадлежит 25% в ООО "Элит лото", где такую же долю имеет Андриан Родин, он же Андрей Иманали, он же "Полузверь" – ростовский криминальный авторитет, у которого очень давние и очень сложные отношения с полицией. Иманали прославился в начале 00-х – как один из лидеров ростовской ОПГ "Сельмаш". Тогда его объявили в розыск, сначала федеральный, а затем и международный, по подозрению в похищении людей. Нашли в Киеве и выдворили обратно в Россию, где Иманали таки приговорили к семи годам заключения.

В 2019 году глава криминальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что "Полузверя" обнаружили в Киеве снова – на сходке в столичном ресторане. Тогда Аброськин обещал выдворить Иманали из страны, но почему-то удалил свой пост об этом из Facebook. В 2021-м, перед тем как СНБО утвердил санкции в отношении более полутысячи лиц криминального мира, СМИ опубликовали предварительный перечень, где среди прочих фигурировала и фамилия Иманали. Но когда на сайте президента обнародовали финальный вариант, Иманали уже там не нашлось. Отметим, что этот список был одним из немногих, который готовило МВД, в структурах которого всю жизнь работает Тишлек.

Сам же Дмитрий Тишлек прислал текстовый комментарий в редакцию, в нем говорилось, что он арендует квартиру, в доме проживал временно, супруги Нечепоренко – его близкие друзья, жена имеет украинский паспорт, а в дела тещи он не вмешивается.

Напомним, расследователь программы "Схемы" Георгий Шабаев нашел у судьи Донецкого окружного админсуда Людмилы Арестовой российское гражданство. Установил, что она летала в Москву в 2014 году, используя для въезда в РФ свой паспорт российской гражданки. Неоднократно ездила в аннексированный Крым, где провела более шести месяцев. Тогда судья Донецкого окружного админсуда написала заявление на журналисту в прокуратуру.

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