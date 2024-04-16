Заместитель главы Полтавского облсовета "катался" в ЕС под видом командировки: детали скандала

Заместителя главы Полтавского облсовета разоблачили на фейковых командировках за границу. Он выезжал за границу по личным делам под предлогом "командировок".

Заместитель председателя Полтавского облсовета путешествовал по Евросоюзу под видом служебной командировки.

Об этом сообщает СБУ.

Так, в марте 2023 года чиновник оформил себе служебную командировку в город Быдгощ (Польша) и под видом рабочей поездки выехал за пределы Украины.

Однако после пересечения государственной границы депутат поехал по личным делам в одну из юго-западных стран ЕС. Там он находился весь термин "командировки".

Об этом свидетельствуют выписки из банковских карт, которые чиновник использовал для оплаты счетов в зарубежных гостиницах, ресторанах и магазинах.

Также во время пребывания за границей он подписал доверенность на иностранную гражданку для покупки недвижимости в Евросоюзе.

Кроме того, по возвращении заместитель председателя облсовета внес недостоверные сведения в отчетные документы по итогам иностранной командировки.

Во время обысков у депутата изъяты оригиналы документов, в том числе иностранных, по его проживанию и маршрутам поездок за пределами Украины.

Также обнаружены мобильные телефоны, подтверждающие незаконную деятельность чиновника.

Чиновнику сообщено о подозрении по трем статьям УК:

ст. 366 (служебный подлог);

​ст. 190 (мошенничество);

ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.

По информации местного издания "Полтавщина", речь идет об Олеге Белоножко.

Отмечается, что ранее Белоножко задекларировал квартиру в Португалии стоимостью 3 млн грн площадью 62 м², которую приобрел в мае 2022 года. Это общая собственность с его супругой.

Также в декларации он указал зарплату, полученную в областном совете — 655 113 грн. Кроме этого, Белоножко получил пенсию в размере 34 975 грн.

Ранее сообщалось, что известный миллионер Слобоженко с друзьями оказались "непригодными" и развлекаются в Европе.

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