Заместитель мэра Николаева пытался бежать из Украины из-за дела о хищении почти 27 млн грн

Сергея Коренева задержали на границе с Венгрией.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили коррупционную схему, по которой общине города Николаева был нанесен ущерб на сумму более 26,8 млн грн. Как сообщили во вторник, 10 августа, в пресс-службе НАБУ, местные чиновники и бизнесмены присвоили средства при выполнении работ по реконструкции Соборной площади.

Как установило следствие, в 2019 году во время объявленного тендера на выполнение работ по реконструкции Соборной площади в Николаеве, заместитель городского головы и первый заместитель одного из департаментов горсовета, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору с шестью лицами — директорами частных компаний, обеспечили победу в тендере одного заранее определенного предприятия, которое и выполнило работы.

Как показала экспертиза, работы проведены по завышенным ценам, в результате чего был нанесен ущерб на сумму более 26,8 млн грн.

По данным следствия, участниками преступной схемы были восемь человек:

заместитель городского головы Николаева;

первый заместитель директора одного из департаментов Николаевского городского совета;

директора шести частных компаний, один из которых является действующим депутатом Одесского горсовета.

Упомянутые должностные лица Николаевского горсовета и двое руководителей частных компаний были задержаны. Причем заместителя городского головы Сергея Коренева остановили в международном пункте пропуска "Лужанка — Берегшурань" на украинском-венгерской границе, когда он пытался покинуть территорию Украины.

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Всем участникам схемы инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины.

Мэра Николаева Александра Сенкевича вызвали повесткой в НАБУ для допроса и проведения следственных действий.

Напомним, ранее в Харьковском городском совете правоохранители провели более 30 обысков по делу о растрате 5 млн гривен госсредств. Должностных лиц обвиняют в присвоении денег, выделенных на пищевые продукты для дошкольных учреждений.

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