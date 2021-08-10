Заместитель мэра Николаева пытался бежать из Украины из-за дела о хищении почти 27 млн грн

Сергея Коренева задержали на границе с Венгрией.
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили коррупционную схему, по которой общине города Николаева был нанесен ущерб на сумму более 26,8 млн грн. Как сообщили во вторник, 10 августа, в пресс-службе НАБУ, местные чиновники и бизнесмены присвоили средства при выполнении работ по реконструкции Соборной площади.
Как установило следствие, в 2019 году во время объявленного тендера на выполнение работ по реконструкции Соборной площади в Николаеве, заместитель городского головы и первый заместитель одного из департаментов горсовета, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору с шестью лицами — директорами частных компаний, обеспечили победу в тендере одного заранее определенного предприятия, которое и выполнило работы.
Как показала экспертиза, работы проведены по завышенным ценам, в результате чего был нанесен ущерб на сумму более 26,8 млн грн.
По данным следствия, участниками преступной схемы были восемь человек:
- заместитель городского головы Николаева;
- первый заместитель директора одного из департаментов Николаевского городского совета;
- директора шести частных компаний, один из которых является действующим депутатом Одесского горсовета.
Упомянутые должностные лица Николаевского горсовета и двое руководителей частных компаний были задержаны. Причем заместителя городского головы Сергея Коренева остановили в международном пункте пропуска "Лужанка — Берегшурань" на украинском-венгерской границе, когда он пытался покинуть территорию Украины.
Всем участникам схемы инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины.
Мэра Николаева Александра Сенкевича вызвали повесткой в НАБУ для допроса и проведения следственных действий.
Напомним, ранее в Харьковском городском совете правоохранители провели более 30 обысков по делу о растрате 5 млн гривен госсредств. Должностных лиц обвиняют в присвоении денег, выделенных на пищевые продукты для дошкольных учреждений.