Заместитель мэра помогал уклонистам бежать за границу

Задержание перевозчиков через границу / © Госпогранслужба

Один из заместителей городского головы города Сокиряны Черновицкой области помогал переправлять военнообязанных украинцев из Украины в Молдову в обход пунктов пропуска.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Организатором схемы для уклонистов был 61-летний житель Хмельницкой области, который подыскивал желающих незаконно попасть в Молдову и давал указания относительно времени и маршрутов движения.

За свои услуги дельцы брали по 7 тысяч долларов США с каждого «клиента».

Во время обысков по местам жительства фигурантов уголовного производства обнаружено и изъято автомат АКМС калибра 7,62 мм, снайперскую винтовку СВД, винтовку Мосина, карабин Винчестер, устройство для отстрела резиновых пуль Escort Magnum и патроны к этому оружию.

© Госпогранслужба

Кроме этого, изъяты мобильные телефоны и автомобиль, которые использовались в противоправной деятельности.

© Госпогранслужба

В полиции Черновицкой области уточнили, что злоумышленников задержали при попытке перевезти через границу 26-летнего мужчину, который намеревался нелегально выехать из Украины.

Организатор рассказал о схеме пересечения госграницы вне официального пункта пропуска и помог «заказчику» переплыть на лодке реку Днестр.

Впоследствии «клиента» встретил заместитель городского головы, провел для него дополнительный инструктаж по дальнейшему пересечению госграницы. В дальнейшем чиновник на автомобиле отвез мужчину в пограничное село и рассказал дальнейший маршрут.

Реализовать преступный замысел до конца дельцам не удалось. Их противоправную деятельность разоблачили правоохранители.

Напомним, ранее правоохранителям сообщили, что к организации побега уклонистов за границу оказались причастны двое должностных лиц одного из Национальных природных парков в высокогорной части Ивано-Франковской области.