Заместитель министра инфраструктуры Лозинский задержан по подозрению в хищении государственных средств

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков распорядился подготовить документы об увольнении Лозинского.

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский задержан по подозрению в хищении государственных средств.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков распорядился подготовить документы об увольнении Лозинского.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.

"По информации СМИ, НАБУ провело обыски и задержали заместителя министра. Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины оказывает полное содействие следствию. Василий Лозинский будет уволен с занимаемой должности. Соответствующее распоряжение по подготовке необходимых документов уже предоставлено вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым", — говорится в сообщении министерства.

Напомним, экс-председателя Госрезерва будут судить за растрату 10 млн грн бюджетных средств.

Зеленский за 21 января: больно говорить

Читайте также: