Заместитель министра инфраструктуры Лозинский задержан по подозрению в хищении государственных средств

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков распорядился подготовить документы об увольнении Лозинского.
Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский задержан по подозрению в хищении государственных средств.
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков распорядился подготовить документы об увольнении Лозинского.
Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.
"По информации СМИ, НАБУ провело обыски и задержали заместителя министра. Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины оказывает полное содействие следствию. Василий Лозинский будет уволен с занимаемой должности. Соответствующее распоряжение по подготовке необходимых документов уже предоставлено вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым", — говорится в сообщении министерства.
Напомним, экс-председателя Госрезерва будут судить за растрату 10 млн грн бюджетных средств.
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