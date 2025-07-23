Заместитель министра обороны Черногоренко уходит в отставку - что известно

Екатерина Черногоренко / © Facebook Катерины Черногоренко

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Екатерина Черногоренко, которая отвечала за цифровые проекты в Министерстве обороны Украины, уходит с должности заместителя министра.

Об этом она сообщила в соцсети Х.

"Почти два года имела честь возглавлять направление цифровизации. Самая сложная и ответственная работа в моей жизни. Крутая команда, которая не боялась никаких вызовов, генерировала новые идеи, воплощала совершенно другой подход в трансформацию сервисов. Мы не цифровизировали хаос. Мы создавали инструменты, усиливающие оборону, дающие эффективность, человечность и свободу выбора", - написала она.

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Екатерина Черногоренко поблагодарила свою команду, партнеров и военных за совместную работу над цифровой трансформацией в Минобороны. Она отметила, что команда работала по 16 часов в сутки, достигала невозможного и задала высокий стандарт эффективности. По ее словам, Минобороны уже не сможет обойтись без цифровизации, и она надеется, что преемники продолжат этот темп, ведь именно инновации ведут к победе.

Напомним, ранее мы писали о том, что 16 июля Верховная Рада уволила Дениса Шмыгаляс должности премьер-министра и отправила в отставку все правительство. Уже 17 июля парламент утвердил новый состав Кабинета министров, в котором Шмыгаль получил должность министра обороны

18 июля новоиспеченный министр обороны Денис Шмыгаль провел первое совещаниесо своими заместителями. Участники обсудили ключевые задачи и вызовы.