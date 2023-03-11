Заместитель начальника военкомата в Одесской области выжигал под "Алгоголичку" Реввы: как наказали чиновника (видео)

В ОК "Юг" действия военного осудили и назвали их недопустимыми.

В Сети появилось видео, на котором заместитель начальника Болградского военкомата Одесской области Владимир Руснак выплясывал под песню "Алкоголичка" российского артиста Александра Реввы.

Видео было опубликовано в местном паблике.

Кадры якобы сняты в одном из развлекательных заведений 8 марта, видео выложили на следующий день. После этого в Сети разгорелся скандал. Украинцев возмутило, что пока одни сражаются с оккупантами, другие выплясывают под российскую музыку.

Как пишет "Суспільне Одеса", в оперативном командовании "Юг" отреагировали на циничное видео. Представитель координационного прессцентра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что Руснака перевели в одно из боевых подразделений для прохождения службы.

"Командование решительно осуждает случаи легкомысленного безответственного поведения должностных лиц сил обороны в условиях военного положения", — отметила Гуменюк.

Напомним, скандальная блоггерша и бывшая эскортница Ксюша Манекен получила награду от ГУР и нарвалась на хейт. Что известно об этом – читайте по ссылке.

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